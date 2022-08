Clermont vs Paris Saint-Germain – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ilinizia la difesa del suo titolo di Ligue 1 con la trasferta di sabato 6 agosto allo Stade Gabriel-Montpied per affrontare ilnel primo turno. Nel frattempo, i padroni di casa si preparano alla loro seconda stagione consecutiva in massima serie dopo aver evitato la retrocessione lo scorso anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Il, una gradita aggiunta al grande calcio, non ha disdegnato di scioccare le grandi squadre nella stagione 2021-22 e Pascal Gastien è ...