Carlotta Dell’Isola è laureata? Che lavoro fa? Ecco tutto sulla moglie di Nello Sorrentino (Di venerdì 5 agosto 2022) Carlotta Dell’Isola è nota per essere stata una partecipante a Temptation Island 8 con il suo fidanzato Nello Sorrentino. È stata anche una delle concorrenti del Grande Fratello VIP5 2020. ma cosa sappiamo sui suoi titoli di studio? Scopriamo se è laureata e che lavoro fa. Leggiamo! Leggi anche: Carlotta Dell’Isola: chi è, età, marito Nello Sorrentino, matrimonio, laureata,... Leggi su donnapop (Di venerdì 5 agosto 2022)è nota per essere stata una partecipante a Temptation Island 8 con il suo fidanzato. È stata anche una delle concorrenti del Grande Fratello VIP5 2020. ma cosa sappiamo sui suoi titoli di studio? Scopriamo se èe chefa. Leggiamo! Leggi anche:: chi è, età, marito, matrimonio,,...

InvisibleOneee : Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino in crisi a 2 mesi dalle nozze? “Ma quando mai!” Il problema non è il giorna… - GossipItalia3 : Carlotta Dell’Isola shock su Nello: scoppia la crisi a poche settimane dalle nozze #gossipitalianews - ilClandestinoTW : Carlotta Dell’Isola e nello in crisi a due mesi dal matrimonio a Nettuno - infoitcultura : Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo 2 mesi di matrimonio: “Ho bisogno di staccarmi” - infoitcultura : Carlotta Dell'Isola a 2 mesi dal matrimonio con Nello -