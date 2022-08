Cappato: "Vado avanti con lo Spid. C'è un problema di democrazia" (Di venerdì 5 agosto 2022) "Draghi e Mattarella non ci rispondono. Noi raccoglieremo lo stesso le firme digitalmente e, in caso di rifiuto, siamo pronti ai ricorsi legali" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 agosto 2022) "Draghi e Mattarella non ci rispondono. Noi raccoglieremo lo stesso le firme digitalmente e, in caso di rifiuto, siamo pronti ai ricorsi legali" Segui su affaritaliani.it

