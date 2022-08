Britney Spears rivela: “Volevo sposarmi in Chiesa ma non me lo hanno permesso” (Di venerdì 5 agosto 2022) A meno di due mesi dal matrimonio celebrato lo scorso giugno, Britney Spears torna a parlare delle nozze con Sam Asghari rivelando che avrebbe voluto sposarsi in una Chiesa cattolica la quale però non le avrebbe dato il permesso in quanto la cantante non è, appunto cattolica. La star ha condiviso su Instagram, in un post poi rimosso, la foto di una Chiesa – senza specificare quale – scrivendo: “È qui che Volevo sposarmi originariamente durante il Covid!!!! Volevo andarci ogni domenica… è bellissima e mi hanno detto che era temporaneamente chiusa a causa del Covid!!! Poi 2 anni dopo, quando Volevo sposarmi lì, mi dissero che dovevo essere cattolica e fare il test!!!!. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) A meno di due mesi dal matrimonio celebrato lo scorso giugno,torna a parlare delle nozze con Sam Asgharindo che avrebbe voluto sposarsi in unacattolica la quale però non le avrebbe dato ilin quanto la cantante non è, appunto cattolica. La star ha condiviso su Instagram, in un post poi rimosso, la foto di una– senza specificare quale – scrivendo: “È qui cheoriginariamente durante il Covid!!!!andarci ogni domenica… è bellissima e midetto che era temporaneamente chiusa a causa del Covid!!! Poi 2 anni dopo, quandolì, mi dissero che dovevo essere cattolica e fare il test!!!!. La ...

FQMagazineit : Britney Spears rivela: “Volevo sposarmi in Chiesa ma non me lo hanno permesso” - lucasprezioso : RT @lucasprezioso: Assai divertito dalla turista che, mentre andavo dal parrucchiere con questa maglietta, mi ferma e dice: i love Britney,… - RSD_studiodelta : Britney Spears scrive nuovi testi per Tiny Dancer - livelifeVale : RT @BSNewsItalia: ??| Il The Sun fa sapere che Britney ha scritto alcuni versi per “Hold Me Closer” e ha chiesto ad Elton di inserirli nel b… - cocoXIV : RT @polifosfazenri: britney spears per quanto mi riguarda può fare tutto quello che vuole come se fosse diretta parente di Gesù Cristo cioè… -