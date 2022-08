Ayman Al-Zawahiri e la disperata necessità di Biden di ottenere successi in politica estera (Di venerdì 5 agosto 2022) L’uccisione del leader di al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri non può essere considerata una scena a sorpresa. Il leader del gruppo era già decaduto da tanti anni, oltre alle notizie che confermavano le sue cattive condizioni di salute. Ormai da anni al-Qaeda non è la protagonista principale della scena terroristica, soprattutto dopo la forte affermazione dell’Isis con il forte appeal che l’organizzazione ha esercitato sui giovani jihadisti. La morte di Al-Zawahiri non può cambiare molto nel breve termine: se vogliamo prendere come termine di confronto la morte di Hamza Bin Laden, figlio di Osama Bin Laden, può essere vista strategicamente come un passo molto più efficiente e tattico che ha danneggiato l’emergere di una nuova generazione di al-Qaeda. Tuttavia, questo assassinio aiuta l’attuale amministrazione americana più di chiunque altro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) L’uccisione del leader di al-QaedaAl-non può essere considerata una scena a sorpresa. Il leader del gruppo era già decaduto da tanti anni, oltre alle notizie che confermavano le sue cattive condizioni di salute. Ormai da anni al-Qaeda non è la protagonista principale della scena terroristica, soprattutto dopo la forte affermazione dell’Isis con il forte appeal che l’organizzazione ha esercitato sui giovani jihadisti. La morte di Al-non può cambiare molto nel breve termine: se vogliamo prendere come termine di confronto la morte di Hamza Bin Laden, figlio di Osama Bin Laden, può essere vista strategicamente come un passo molto più efficiente e tattico che ha danneggiato l’emergere di una nuova generazione di al-Qaeda. Tuttavia, questo assassinio aiuta l’attuale amministrazione americana più di chiunque altro, ...

