Auto: extrabonus a chi ha reddito sotto 30.000 euro (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera al Dpcm (anche il Mef ha dato l’ok). In particolare, per l’anno 2022, se l’acquirente ha un reddito inferiore a 30.000 euro aumenterà al 50% il contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera al Dpcm (anche il Mef ha dato l’ok). In particolare, per l’anno 2022, se l’acquirente ha uninferiore a 30.000aumenterà al 50% il contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti

