As: è agosto e Isco e Marcelo sono ancora senza squadra perché si rifiutano di lasciare il calcio d’élite (Di venerdì 5 agosto 2022) As dedica un pezzo a Isco e Marcelo, che, ad agosto, ancora non hanno una squadra in cui giocare. E’ calma piatta. “Entrambi sono d’accordo su un aspetto: la loro priorità è continuare nel calcio d’élite. E questo dettaglio non è banale, visto che le offerte dei campionati ‘minori’ come quello qatarino o nordamericano sono state praticamente le prime ad arrivare. Ma non sono state ricambiate. Entrambi hanno proposte sul tavolo ma nessuno dei due firma. perché entrambi stanno ancora aspettando ‘qualcosa che verrà’, ma che non arriva ancora”. Isco ha meno offerte di Marcelo, ma è stato più vicino a firmare con una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) As dedica un pezzo a, che, adnon hanno unain cui giocare. E’ calma piatta. “Entrambid’accordo su un aspetto: la loro priorità è continuare nel. E questo dettaglio non è banale, visto che le offerte dei campionati ‘minori’ come quello qatarino o nordamericanostate praticamente le prime ad arrivare. Ma nonstate ricambiate. Entrambi hanno proposte sul tavolo ma nessuno dei due firma.entrambi stannoaspettando ‘qualcosa che verrà’, ma che non arriva”.ha meno offerte di, ma è stato più vicino a firmare con una ...

