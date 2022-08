Arriva il DL Aiuti Bis | taglio cuneo fiscale sugli stipendi | aiuti per imprese e famiglie

Leggi su fmag

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nella serata di ieri èto l’ok del Governo per il DLBis, la nuova misura dell’estate 2022 contenente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” volte a supportare, visto il perdurare della crisi energetica e inflattiva, lavoratori,. Le misure del DLBis riguardano l’energia, l’emergenza idrica, le politiche sociali e lavorative e quelle industriali. Sono stati, infatti, predisposti alcuni interventi volti a prorogare i sostegni già introdotti con il primo DL, mentre altre misure sono state tagliate in favore di alcune novità. Cosa cambia con il DLBis? Il DL...