Accordo alla AT Spa | “Part time | bonus e stabilizzazioni”

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Importanti passi avanti per il benessere dei lavoratori e per il miglioramento delle normative contrattuali. In Advancing Trade abbiamo introdotto il, condizione per cui il CCNL delle Telecomunicazione non prevede l’obbligatorietà, innalzato il potere d’acquisto e, con le precedenti trattative per l’integrativo, rafforzata la stabilizzazione dei dipendenti. È l’inizio di un percorso positivo, facilitato dalle capacità contrattuali del sindacato”. Così Luca Legramanti, segretario generale di Fistel Cisl, celebra l’sancito nei giorni scorsiAT Spa di Alzano Lombardo, call center per recupero crediti, con circa 150 dipendenti, al 90% donne, e con un’età media di 35 anni. Con la nuova intesa, la lavoratrice madre avrà diritto a chiedere a ottenere un orario di lavoro...