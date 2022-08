Usa, Russia pronta a falsificare prove su attacco Olenivka (Di giovedì 4 agosto 2022) "Abbiamo ragioni per credere che i russi falsificheranno le prove per incolpare Kiev dell'attacco alla prigione di Olenivka". Lo ha detto il portavoce della sicurezza nazionale, John Kirby. . 4 agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) "Abbiamo ragioni per credere che i russi falsificheranno leper incolpare Kiev dell'alla prigione di". Lo ha detto il portavoce della sicurezza nazionale, John Kirby. . 4 agosto ...

