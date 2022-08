Ucraina | bombe su fermata autobus nel Donetsk | almeno 8 morti e bambini feriti

porzione : RT @tincazzi: Lungo thread ??sulla questione @amnesty e sul suo controverso rapporto sull'#Ucraina . A giugno ero a #Mykolaiv, nel sud del… - lladebby : RT @tincazzi: Lungo thread ??sulla questione @amnesty e sul suo controverso rapporto sull'#Ucraina . A giugno ero a #Mykolaiv, nel sud del… - RenataSoukand : RT @tincazzi: Lungo thread ??sulla questione @amnesty e sul suo controverso rapporto sull'#Ucraina . A giugno ero a #Mykolaiv, nel sud del… - basemi : RT @tincazzi: Lungo thread ??sulla questione @amnesty e sul suo controverso rapporto sull'#Ucraina . A giugno ero a #Mykolaiv, nel sud del… - joseph_kappa : RT @tincazzi: Lungo thread ??sulla questione @amnesty e sul suo controverso rapporto sull'#Ucraina . A giugno ero a #Mykolaiv, nel sud del… -

... il potenziamento delledi teatro come le B61 - 12, l'applicazione dell'intelligenza ...anche a quello nucleare Sempre più l'uso possibile La recente crisi con l'invasione russa dell'ha ...Anche l'aggreditaavrebbe violato il diritto umanitario usando i civili come scudo umano rispetto all'... Senza fare sconti alla forze russe ad esempio sull'uso dellea grappolo vietate dal ...Era il 6 e 9 agosto del 1945 quando gli Usa sganciavano la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki – Con la guerra in Ucraina l’incubo è tornato ...Sei missili russi hanno centrato la centrale nucleare di Zhaporizhzia, nell’ambito del bombardamento nella zona. Rischi gravissimi per i danni alla centrale più grande d’Europa. La battaglia prosegue ...