Torna il grande caldo, si arriva fino a 40 gradi: le città più bollenti | Ma quanto durerà? (Di giovedì 4 agosto 2022) Siamo ormai entrati a capofitto in quella che è l’ennesima ondata di calore di questa torrida estate 2022. Già a partire da oggi, giovedì 4 agosto, le temperature cominceranno a salire in tutta Italia: nei prossimi giorni, vale a dire venerdì 5 e sabato 6, in molte città della Penisola si toccheranno di nuovo i 39/40 gradi, come purtroppo già vissuto nelle settimane passate. Nella giornata di ieri è stata la popolazione della Penisola iberica quella che ha patito maggiormente, con le temperature che hanno raggiunto e in molti casi superato anche i 40 gradi. Da oggi anche l’Italia è nella morsa del caldo, ma il vero picco si registrerà domani, venerdì 5 agosto, quando le colonnine di mercurio si avvicineranno molto alla soglia dei 40 gradi. Tuttavia, rispetto alle ondate di calore che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022) Siamo ormai entrati a capofitto in quella che è l’ennesima ondata di calore di questa torrida estate 2022. Già a partire da oggi, giovedì 4 agosto, le temperature cominceranno a salire in tutta Italia: nei prossimi giorni, vale a dire venerdì 5 e sabato 6, in moltedella Penisola si toccheranno di nuovo i 39/40, come purtroppo già vissuto nelle settimane passate. Nella giornata di ieri è stata la popolazione della Penisola iberica quella che ha patito maggiormente, con le temperature che hanno raggiunto e in molti casi superato anche i 40. Da oggi anche l’Italia è nella morsa del, ma il vero picco si registrerà domani, venerdì 5 agosto, quando le colonnine di mercurio si avvicineranno molto alla soglia dei 40. Tuttavia, rispetto alle ondate di calore che ...

