Tina Cipollari incanta con il nuovo look: “Sei uno spettacolo così” (Di giovedì 4 agosto 2022) Attualmente in pausa estiva, Tina Cipollari si gode questi mesi roventi in attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne. La celebre opinionista del dating show, di recente, ha condiviso uno scatto nel quale ha sfoggiato un nuovo look: il web si è scatenato, approvando la mise. Si avvicina progressivamente la messa in onda … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 agosto 2022) Attualmente in pausa estiva,si gode questi mesi roventi in attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne. La celebre opinionista del dating show, di recente, ha condiviso uno scatto nel quale ha sfoggiato un: il web si è scatenato, approvando la mise. Si avvicina progressivamente la messa in onda … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

blodievalentine : senza i video di tina cipollari io non saprei esprimermi quella donna è il mio tutto mi rappresenta così tanto io v… - dduckbusters : @masiscem Nn ne ho idea ma ride come tina cipollari - Giuh_h : lei è stata l'ultima tronista rilevante passata dagli studi elios, è stata un'ottima concorrente con una lucidità p… - Gif_di_Tina : Nel 2022 @WittyTV e @uominiedonne non hanno ancora suddiviso le clip di #uominiedonne presenti sul sito per liti co… - nargillidiluna : Ve lo giuro, sto guardando questo video in loop, quanto mi manca tina cipollari, non si può spiegare non è razionale -