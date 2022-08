Start-up agricole | Ismea stanzia 60 milioni

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Como e Lecco esempio di innovazione virtuosa” Trezzi: “ricambio generazionale è una priorità anche del Piano strategico dell’Italia. Importante agevolare i giovani agricoltori nell’accesso ai fattori di produzione” COMO-LECCO – Al via 60di euro per i giovaniupper agricoli per il ricambio generazionale nelle campagne ed il rafforzamento delle aziendegreen in uno scenario critico causato dalla siccità, dall’inflazione, dal caro gasolio e da tutti gli effetti connessi alla guerra in Ucraina. E’ quanto afferma la Coldiretti lariana, in relazione all’intervento fondiario dedicato daai giovani, in forte sinergia con gli obiettivi di ricambio generazionale della Pac. L’ obiettivo della misura – spiega Coldiretti Giovani Impresa ...