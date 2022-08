Serie C, l’AlbinoLeffe inserito nel girone A con il Padova, il Piacenza e la Juve U23 (Di giovedì 4 agosto 2022) Calcio Giovedì 4 agosto la Lega Pro ha reso nota la composizione dei gironi del prossimo campionato. I seriani ritroveranno molti degli avversari affrontati nella scorsa stagione. Rinviata l’ufficializzazione del calendario prevista per venerdì 5 agosto in seguito al decreto del presidente del Consiglio di Stato, che ha sospeso temporaneamente la mancata ammissione al Campionato del Campobasso Calcio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Calcio Giovedì 4 agosto la Lega Pro ha reso nota la composizione dei gironi del prossimo campionato. I seriani ritroveranno molti degli avversari affrontati nella scorsa stagione. Rinviata l’ufficializzazione del calendario prevista per venerdì 5 agosto in seguito al decreto del presidente del Consiglio di Stato, che ha sospeso temporaneamente la mancata ammissione al Campionato del Campobasso Calcio.

infoitsport : Serie C, l'AlbinoLeffe inserito nel girone A con il Padova, il Piacenza e la Juve U23 - NotiziarioC : Amichevole - L'Albinoleffe ne fa quattro alla Caronnese - PiacenzaPress : Serie C – Piacenza calcio, il 6 agosto l’amichevole con l’Albinoleffe e poi la “cena biancorossa” - Il_Barbagianni_ : @DAZN_IT ovviamente i 36 gol fatti in serie A li ha fatti con l'Albinoleffe - Luxgraph : Serie C, Ancona: arriva in prestito l'ex Albinoleffe Mondonico -