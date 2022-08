Russia, centinaia di persone in fila davanti ai negozi H&M prima della chiusura definitiva – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) Decine e decine di persone fanno la fila a Mosca per acquistare i capi di H&M ai saldi prima della chiusura definitiva del punto vendita. La catena di abbigliamento svedese, infatti, ha deciso di terminare tutte le attività in Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Già a marzo, subito dopo l’invasione, l’azienda aveva sospeso le vendite. Ora la decisione dello stop definitivo. H&M ha 6mila dipendenti nel Paese, dove operava dal 2009. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Decine e decine difanno laa Mosca per acquistare i capi di H&M ai saldidel punto vendita. La catena di abbigliamento svedese, infatti, ha deciso di terminare tutte le attività indopo lo scoppioguerra in Ucraina. Già a marzo, subito dopo l’invasione, l’azienda aveva sospeso le vendite. Ora la decisione dello stop definitivo. H&M ha 6mila dipendenti nel Paese, dove operava dal 2009. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

