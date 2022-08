Roma-Wijnaldum, è fatta: volo privato e visite (Di giovedì 4 agosto 2022) E' il giorno di Georginio Wijnaldum alla Roma. Il giocatore è partito da Parigi e arriverà all'aeroporto di Ciampino nel pomeriggio su un volo privato messo a disposizione dai Friedkin. La Roma ha chiuso l'operazione con il Psg sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto (e non obbligo) fissato a 8 milioni di euro.I giallorossi pagheranno poco meno di 5 milioni di euro netti al giocatore, ovvero il 50% dello stipendio, quello che era disposto a mettere sul piatto Tiago Pinto. L'olandese al Psg ha un contratto da 7 milioni netti più 3 di bonus facilmente raggiungibili, con il giocatore che ha rinunciato a un milione lordo per facilitare la chiusura dell'operazione. Il giocatore che sosterrà le visite mediche domani a Villa Stuart. Intanto i giallorossi hanno ceduto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022) E' il giorno di Georginioalla. Il giocatore è partito da Parigi e arriverà all'aeroporto di Ciampino nel pomeriggio su unmesso a disposizione dai Friedkin. Laha chiuso l'operazione con il Psg sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto (e non obbligo) fissato a 8 milioni di euro.I giallorossi pagheranno poco meno di 5 milioni di euro netti al giocatore, ovvero il 50% dello stipendio, quello che era disposto a mettere sul piatto Tiago Pinto. L'olandese al Psg ha un contratto da 7 milioni netti più 3 di bonus facilmente raggiungibili, con il giocatore che ha rinunciato a un milione lordo per facilitare la chiusura dell'operazione. Il giocatore che sosterrà lemediche domani a Villa Stuart. Intanto i giallorossi hanno ceduto ...

