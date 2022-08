Roma, Wijnaldum atterra oggi a Ciampino: ecco l'orario (Di giovedì 4 agosto 2022) Gini Wijnaldum è ormai un giocatore della Roma, e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Giniè ormai un giocatore della, e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato...

Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA-WIJNALDUM, ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE. POSSIBILE CONCLUSIONE GIA' NELLE PROSSIME ORE… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - DirettaMercato_ : ??La #Roma è al lavoro in questi minuti per far arrivare già nel pomeriggio di oggi #Wijnaldum nella capitale???? - FORZARO55584288 : RT @Fil_Biafora: Georginio #Wijnaldum sarà un nuovo giocatore della #ASRoma. Dopo Dybala, Matic, Svilar e Celik ecco anche il centrocampist… -