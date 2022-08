Pensioni, anticipata a ottobre la rivalutazione del 2%. Quali assegni riceveranno l'aumento (Di giovedì 4 agosto 2022) L'anticipo a ottobre della rivalutazione delle Pensioni del 2% sarà riconosciuto agli assegni fino a 2.692 euro. È quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto aiuti. L'incremento è riconosciuto, fino al raggiungimento del tetto massimo, «qualora il trattamento Pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento». Sul capitolo vengono stanziati 965 miliardi. L'anticipo della rivalutazione delle Pensioni a ottobre del 2% previsto dal decreto aiuti comporterà un aumento da 10 a 51 euro al mese degli assegni, circa 10 euro lordi al mese ogni 500 euro percepiti. Una pensione media di 952 euro mensili vedrebbe in un solo mese 19,04 euro in più, 57,12 in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) L'anticipo adelladelledel 2% sarà riconosciuto aglifino a 2.692 euro. È quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto aiuti. L'incremento è riconosciuto, fino al raggiungimento del tetto massimo, «qualora il trattamentostico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento». Sul capitolo vengono stanziati 965 miliardi. L'anticipo delladelledel 2% previsto dal decreto aiuti comporterà unda 10 a 51 euro al mese degli, circa 10 euro lordi al mese ogni 500 euro percepiti. Una pensione media di 952 euro mensili vedrebbe in un solo mese 19,04 euro in più, 57,12 in ...

