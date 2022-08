Ondate di calore: in Italia sempre più frequenti. I rischi per la salute e l’ambiente (Di giovedì 4 agosto 2022) Forte irraggiamento solare, temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità: sono le Ondate di calore, che gli Italiani conoscono bene perché da qualche tempo risultano sempre più frequenti, rendendo soprattutto le nostre città dei veri e propri forni spesso nemmeno ventilati. ‘Merito’, si fa per dire, del cambiamento climatico, che ha comportato un aumento delle temperature medie, con un’intensificazione dei periodi di forte caldo. Come sottolinea la European environmental agency (Eea), tra il 2012 e il 2021 le temperature medie nei Paesi dell’Unione europea si sono attestate infatti a quasi 2° C al di sopra dei livelli pre-industriali. In particolare a partire dagli anni ’70, l’aumento della temperatura è stato pari a circa 0,2° C ogni ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Forte irraggiamento solare, temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità: sono ledi, che glini conoscono bene perché da qualche tempo risultanopiù, rendendo soprattutto le nostre città dei veri e propri forni spesso nemmeno ventilati. ‘Merito’, si fa per dire, del cambiamento climatico, che ha comportato un aumento delle temperature medie, con un’intensificazione dei periodi di forte caldo. Come sottolinea la European environmental agency (Eea), tra il 2012 e il 2021 le temperature medie nei Paesi dell’Unione europea si sono attestate infatti a quasi 2° C al di sopra dei livelli pre-industriali. In particolare a partire dagli anni ’70, l’aumento della temperatura è stato pari a circa 0,2° C ogni ...

