Nuova stazione a Benevento con il tocco d’arte di Mimmo Paladino (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Vertice questa mattina presso il Comune di Benevento tra sindaco e Rfi per il progetto di riqualificazione della stazione di piazza Colonna nell’ambito del programma realizzativo dell’Alta Velocità Napoli / Bari. L’intervento, per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro, interesserà l’intera stazione. Il Sindaco Clemente Mastella, al termine dell’incontro, ha sottolineato: “I vertici di Rfi dovranno ora incontrare i vertici della Soprintendenza per le ultime limature in merito al progetto elaborato e che aveva suscitato alcune perplessità e rilievi nella stesura originale. Ma tutto si deve chiudere entro il 2026, Devono stare attenti alle scadenze del Pnrr”. Ho messo in contatto il Maestro Mimmo Paladino con i vertici delle Rfi per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto- Vertice questa mattina presso il Comune ditra sindaco e Rfi per il progetto di riqualificazione delladi piazza Colonna nell’ambito del programma realizzativo dell’Alta Velocità Napoli / Bari. L’intervento, per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro, interesserà l’intera. Il Sindaco Clemente Mastella, al termine dell’incontro, ha sottolineato: “I vertici di Rfi dovranno ora incontrare i vertici della Soprintendenza per le ultime limature in merito al progetto elaborato e che aveva suscitato alcune perplessità e rilievi nella stesura originale. Ma tutto si deve chiudere entro il 2026, Devono stare attenti alle scadenze del Pnrr”. Ho messo in contatto il Maestrocon i vertici delle Rfi per ...

GiusPecoraro : RT @Gianl1974: I razzisti hanno una nuova tattica per intimidire gli ucraini? Dopo Ternopil, le informazioni sulla possibile estrazione del… - infoiteconomia : Largo Sonnino a Trieste risistemato: nuova stazione di bike sharing - mariamacina : RT @Gianl1974: I razzisti hanno una nuova tattica per intimidire gli ucraini? Dopo Ternopil, le informazioni sulla possibile estrazione del… - Gianl1974 : I razzisti hanno una nuova tattica per intimidire gli ucraini? Dopo Ternopil, le informazioni sulla possibile estra… - GenovaQuotidian : Free To X, nella stazione di servizio Sant’Ilario Nord una nuova colonnina di ricarica per i veicoli elettrici -