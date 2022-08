Maxi incendio a Roma, civili in fuga: “Fiamme per tutta la notte, eravamo terrorizzati” (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono state ore di panico per tantissimi cittadini che ieri, dalle 13:30, hanno fatto i conti con la paura che le Fiamme potessero distruggere le loro casa o i loro negozi. Fiamme vicino alle abitazioni, civili in fuga e un lavoro dei VVF durato tutta la notte senza sosta. Maxi incendio Roma, com’è partito E’ partito tutto ieri alle 13:30. Un furgone si è ribaltato sul G.R.A, altezza trionfale, e ha preso fuoco. Un’esplosione fortissima che è divampata presto verso le sterpaglie lì attorno. Una situazione che per qualche istante sembrava completamente fuori controllo. Leggi anche: Terribile incidente sul GRA: grosso camion si ribalta e prende fuoco (FOTO E VIDEO) Cos’è successo civili in fuga, urla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono state ore di panico per tantissimi cittadini che ieri, dalle 13:30, hanno fatto i conti con la paura che lepotessero distruggere le loro casa o i loro negozi.vicino alle abitazioni,ine un lavoro dei VVF duratolasenza sosta., com’è partito E’ partito tutto ieri alle 13:30. Un furgone si è ribaltato sul G.R.A, altezza trionfale, e ha preso fuoco. Un’esplosione fortissima che è divampata presto verso le sterpaglie lì attorno. Una situazione che per qualche istante sembrava completamente fuori controllo. Leggi anche: Terribile incidente sul GRA: grosso camion si ribalta e prende fuoco (FOTO E VIDEO) Cos’è successoin, urla ...

enpaonlus : Un altro intervento drammatico per salvare il piccolo superstite di un incendio devastante. Ogni piccola vita ha va… - CorriereCitta : Maxi incendio a Roma, civili in fuga: “Fiamme per tutta la notte, eravamo terrorizzati” - Agnese73186871 : Sui media principali solo tanta campagna elettorale, Taiwan, bollette ecc. Nessuno che parli della catastrofe che s… - zazoomblog : Maxi incendio al magazzino di Ozon dipendenti in fuga dai locali dellAmazon russo - #incendio #magazzino… - telodogratis : Maxi incendio al magazzino di Ozon, dipendenti in fuga dai locali dell’Amazon russo -