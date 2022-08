LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: la 4×100 femminile azzurra centra la qualificazione in finale! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Questa la seconda serie di semifinale: Nigeria, Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera. 22.28 Vince il Sudafrica in 39?50 davanti all’Italia che in 39?63 è in piena corsa per il ripescaggio, terza Bahamas (40?09). 22.25 Questa la prima: Sudafrica, Bahamas, Italia, Polonia, Brasile, Arabia Saudita, Saint Kitts e Nevis. L’Italia schiera Eduardo Longobardi, Loris Tonella, Alessandro Malvezzi e Alessio Faggin. 22.24 Tra poco al via le semifinali della 4×100 maschile in cui ci saranno quattro serie, si qualificheranno in finale i quattro vincitori di ognuna e gli ulteriori quattro miglior tempi. 22.22 Nell’asta maschile Banovics (Ungheria) e Ramos (Ecuador) superano 4.90 al secondo tentativo. 22.19 Queste dunque le qualificate per la finale: Giamaica, Stati Uniti, Regno Unito, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Questa la seconda serie di semifinale: Nigeria, Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera. 22.28 Vince il Sudafrica in 39?50 davanti all’Italia che in 39?63 è in piena corsa per il ripescaggio, terza Bahamas (40?09). 22.25 Questa la prima: Sudafrica, Bahamas, Italia, Polonia, Brasile, Arabia Saudita, Saint Kitts e Nevis. L’Italia schiera Eduardo Longobardi, Loris Tonella, Alessandro Malvezzi e Alessio Faggin. 22.24 Tra poco al via le semifinali dellamaschile in cui ci saranno quattro serie, si qualificheranno in finale i quattro vincitori di ognuna e gli ulteriori quattro miglior tempi. 22.22 Nell’asta maschile Banovics (Ungheria) e Ramos (Ecuador) superano 4.90 al secondo tentativo. 22.19 Queste dunque le qualificate per la finale: Giamaica, Stati Uniti, Regno Unito, ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: bene Lazzaro negli 800m e Morseletto nel salto triplo eliminati Ferrari e Pe… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo, Seramondi, Vattolo e Carcano - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, Benedetti chiude dodicesima ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… -