LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 maschile e femminile in finale! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Il programma della pista proseguirà ora con gli 800 metri dell’eptathlon. 22.56 E’ stata un’ottima Italia quella delle staffette veloci che ha conquistato la qualificazione in finale sia al femminile che al maschile. 22.53 Questo dunque il quadro delle finaliste: Giappone, Giamaica, Nigeria, Sudafrica, Italia, Colombia, Francia, Stati Uniti. 22.50 ITALIA IN finale! Gli azzurri mantengono il secondo tempo tra gli esclusi e si qualificano per la finale della 4×100 maschile. 22.48 Vince la Colombia in 39?73 davanti alla Francia (39?77). Poi gli Stati Uniti in 39?78. 22.47 Scatta l’ultima semifinale della 4×100 maschile, l’Italia resta alla finestra per un ripescaggio in finale, con gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.59 Il programma della pista proseguirà ora con gli 800 metri dell’eptathlon. 22.56 E’ stata un’ottima Italia quella delle staffette veloci che ha conquistato la qualificazione in finale sia alche al. 22.53 Questo dunque il quadro delle finaliste: Giappone, Giamaica, Nigeria, Sudafrica, Italia, Colombia, Francia, Stati Uniti. 22.50 ITALIA INGli azzurri mantengono il secondo tempo tra gli esclusi e si qualificano per la finale della. 22.48 Vince la Colombia in 39?73 davanti alla Francia (39?77). Poi gli Stati Uniti in 39?78. 22.47 Scatta l’ultima semifinale della, l’Italia resta alla finestra per un ripescaggio in finale, con gli ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: bene Lazzaro negli 800m e Morseletto nel salto triplo eliminati Ferrari e Pe… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo, Seramondi, Vattolo e Carcano - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, Benedetti chiude dodicesima ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie con Cavo Seramondi Vattolo e Carcano -… -