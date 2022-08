(Di giovedì 4 agosto 2022)– Da venerdì 19 a domenica 21Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturalelinea FL1, Orte –. Iprevedono la demolizione dell’attuale ponte in muratura, che si trova in prossimità della fermata Parco Leonardo, e la realizzazione di uno nuovo, più largo, che permetterà di migliorare il deflusso dell’acqua piovana. Per realizzare l’opera saranno circa 80 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nel cantiere ogni giorno, 24 ore su 24. Un lavoro per un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Contestualmente a questo sarà fatto un altro intervento su un secondo ponte, posto in prossimità della Stazione Ponte Galeria. Le attività saranno ...

ferpress : #RFI: lavori di manutenzione alla Galleria Pellegrino a Firenze e sulla Linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto - - ilfaroonline : Lavori sulla FL1: dal 19 al 21 agosto niente treni Roma Ostiense e Fiumicino aeroporto - vam237 : @beppeinterista @massimiliano73 Per farmi la dichiarazione dei redditi non ho bisogno ne del Caf ne della segretari… - tusciaweb : Dal 19 al 21 agosto lavori di manutenzione e potenziamento sulla linea Orte-Fiumicino, Roma - Da venerdì 19 a d… - Delu90Inter : @MilanMagnum @deliux9 @ncorrasco Infatti preso Origi e De Ketelaere, sconosciuti proprio. Lazetic è scouting. Robac… -

Prima Monza

...Ferroviaria Italiana realizzerà interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturalelinea FL1, Orte - Fiumicino Aeroporto. Lo ha comunicato ufficialmente RFI dove si spiega che i...... perché Two Point Campus non ha voluto porre l'accento solostruttura, bensì anche sul ... Tutti questipossono essere effettuati senza che gli studenti siano nel frattempo impegnati ad ... Lavori sulla Ss36, tutti in coda da Giussano Sospeso in quei giorni il servizio del Leonardo express. Due i cantieri aperti da Rete ferroviaria italiana per la manutenzione e il potenziamento infrastrutturale sulla linea FL1, Orte – Fiumicino ae ...TREVISO - Trenta denunce in 48 ore per la maxi truffa del Superbonus 110%. Anche ieri clienti in processione alla sede del comando provinciale della Guardia di Finanza. Più di venti persone ...