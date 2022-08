La metamorfosi di Pence | da fedelissimo a “traditore” e adesso rivale di Trump

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 4 agosto 2022) A conclusione della possibile ma poco probabile ultima udienza della Commissione sugli eventi del 6 gennaio 2021, la vicecapo Liz Cheney ha lodato calorosamente per il loro coraggio le donne che si sono presentate ad offrire testimonianze. La Cheney, parlamentare repubblicana del Wyoming, ha usato parole specialmente incoraggianti per Cassidy Hutchinson, 26 anni, ex assistente di Mark Meadows, l'ex braccio destro di Donaldalla Casa Bianca. La Hutchinson ha fatto testimonianze eclatanti che hanno aggiunto colori molto vivi al quadro delle colpe dinell'insurrezione degli assalti al Campidoglio. La Cheney non ha etichettato la Hutchinson eroina ma altri lo hanno fatto, includendola con altri ex collaboratori dell'ex presidente che hanno “tradito” il loro capo dicendo la verità sui tragici eventi del gennaio 2021. In realtà semplicemente dire ...