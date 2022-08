Jova Beach Party a Fermo: l’Inail scopre 17 lavoratori in nero. Ambientalisti locali contro il Wwf ( tra gli sponsor dell’evento) (Di giovedì 4 agosto 2022) Effettuata ieri un’ispezione nel cantiere del palco e dell’area concerto del “Jova Beach” Party a Lido di Fermo. A effettuare il controllo il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno assieme ai militari del Nil e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di Fermo. Lo rende noto in un comunicato l’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel corso dell’ispezione, si legge nella nota dell’Inl, sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia. Sono 55 i lavoratori di cui sono state acquisite sommarie informazioni. Di questi, 17 – sia italiani che stranieri – erano in nero. Nei confronti delle 4 ditte per cui operavano, tutte appartenenti al settore del facchinaggio, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Effettuata ieri un’ispezione nel cantiere del palco e dell’area concerto del “a Lido di. A effettuare illlo il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno assieme ai militari del Nil e al Servizio prevenzione della Asur dell’Area Vasta 4 di. Lo rende noto in un comunicato l’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel corso dell’ispezione, si legge nella nota dell’Inl, sono statellate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia. Sono 55 idi cui sono state acquisite sommarie informazioni. Di questi, 17 – sia italiani che stranieri – erano in. Nei confronti delle 4 ditte per cui operavano, tutte appartenenti al settore del facchinaggio, ...

