Inter, dalla Francia sicuri: Sanchez ha già l’accordo con il Marsiglia (Di giovedì 4 agosto 2022) In Francia non hanno dubbi: Alexis Sanchez ha già una base di accordo per trasferirsi al Marsiglia. Tutti i dettagli Secondo quanto riferisce Footmercato, Alexis Sanchez ha già un accordo per trasferirsi al Marsiglia dopo la risoluzione del suo contratto con l’Inter. Un’intesa trovata attorno ai 3 milioni di euro per due stagioni, ma il cileno non ha ancora lasciato ufficialmente i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Innon hanno dubbi: Alexisha già una base di accordo per trasferirsi al. Tutti i dettagli Secondo quanto riferisce Footmercato, Alexisha già un accordo per trasferirsi aldopo la risoluzione del suo contratto con l’. Un’intesa trovata attorno ai 3 milioni di euro per due stagioni, ma il cileno non ha ancora lasciato ufficialmente i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

