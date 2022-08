Imprese: Guidesi, 'con strumenti Lombardia generato mezzo miliardo investimenti' (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Le risorse economiche a fondo perduto stanziate dall'assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lombardia guidato da Guido Guidesi per le aziende lombarde ammontano a 195.781.952,89; contributi in grado di stimolare ulteriori investimenti per 534.439.668,57 di euro da parte delle Imprese, con un moltiplicatore di oltre due volte e mezzo il contributo pubblico. "Un lavoro frutto dell'ascolto, della continua collaborazione tra Regione Lombardia e il 'sistema lombardo'; un'impostazione che si basa soprattutto sul confronto continuo e costruttivo con le Imprese e le associazioni di riferimento; sano rapporto pubblico-privato e sano pragmatismo lombardo" ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Le risorse economiche a fondo perduto stanziate dall'assessorato allo Sviluppo economico della Regioneguidato da Guidoper le aziende lombarde ammontano a 195.781.952,89; contributi in grado di stimolare ulterioriper 534.439.668,57 di euro da parte delle, con un moltiplicatore di oltre due volte eil contributo pubblico. "Un lavoro frutto dell'ascolto, della continua collaborazione tra Regionee il 'sistema lombardo'; un'impostazione che si basa soprattutto sul confronto continuo e costruttivo con lee le associazioni di riferimento; sano rapporto pubblico-privato e sano pragmatismo lombardo" ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione ...

