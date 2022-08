Governo | Draghi | ' azione non ridimensionata | misure urgenti in perimetro affari correnti'

EnricoLetta : Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi. - pdnetwork : Con che coraggio Berlusconi parla di PNRR? Alleato di Meloni e Salvini che quel Piano non lo hanno votato, ha fatt… - pietroraffa : Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Pae… - Ombra_nel_buio_ : RT @dottorbarbieri: ??????#DRAGHI: 'L'obiettivo è procedere (con la vendita di ITA). Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo Go… - ElCondoorr : RT @gloquenzi: Draghi nettissimo su Ita Airways: sarà questo governo a chiudere la vendita, nei prossimi dieci giorni... -

Sky Tg24

... per questo ilha aumentato, come spiegato da, sanzioni e obblighi. Senza risposte non sono esclusi "altri provvedimenti". * RISORSE PER TV IN AREE MONTANE - Arrivano 10 milioni per ...Sono solo alcune delle misure importanti contenute nel decreto Aiuti bis approvato oggi da Consiglio dei ministri, l'ultimo pezzo del puzzle disegnato dal. Un provvedimento della ... Governo, verso le elezioni: Ev-Si, riflessioni su alleanza con Pd entro 48 ore LIVE Il presidente del Consiglio: «Il governo ha avuto credibilità interna e internazionale. Sono certo che, qualunque sia, il prossimo governo rispetterà gli obiettivi del Pnrr» ...È stato approvato il decreto aiuti bis: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento. Il decreto legge aiuti bis approvato oggi dal Cdm ...