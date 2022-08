(Di giovedì 4 agosto 2022) Marconon parteciperà agli2022 diartistica. L’atletico romano non è infatti nella lista degli atleti convocati dal DT Giuseppe Cocciaro per un collegiale di preparazione alla rassegna continentale (a Milano, dal 7 al 14 agosto). Il motivo è l’che l’atleta ha riscontrato qualche giorno fa alsinistro. Sarà out anche il suo collega Salvatore Maresca ma anche Carlo Macchini, grande specialista alla sbarra che si spera possa essere al top per i Mondiali di metà autunno al pari delle altre due stelle della Nazionale. SportFace.

sportface2016 : #Ginnastica: #Lodadio out dagli #Europei per un infortunio al bicipite brachiale -

SPORTFACE.IT

Non vedremo all'opera nemmeno Carlo Macchini, grande specialista alla sbarra che si spera possa essere al top per i Mondiali di metà autunno al pari delle altre due stelle della Nazionale. La punta di ...Ad esempio gli anellisti Marcoe Salvatore Maresca , il volteggista Thomas Grasso , lo sbarrista Carlo Macchini stanno già lavorando su altre specialità, dove non si distinguono in termini assoluti ma dove sono chiamati a ... Ginnastica: Lodadio out dagli Europei per un infortunio al bicipite brachiale Marco Lodadio non parteciperà agli Europei 2022 di ginnastica artistica. L'atletico romano non è infatti nella lista degli atleti convocati dal DT Giuseppe Cocciaro.