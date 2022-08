Fiorentina, resta viva la pista Lo Celso (Di giovedì 4 agosto 2022) La Fiorentina monitora la situazione di Giovani Lo Celso. Come riportato dal quotidiano La Nazione, il giocatore preferirebbe il Villareal,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Lamonitora la situazione di Giovani Lo. Come riportato dal quotidiano La Nazione, il giocatore preferirebbe il Villareal,...

sportli26181512 : La Fiorentina non molla Lo Celso: il centrocampista vuole la Spagna ma...: La Fiorentina, in attesa dei colpi in us… - felixsive72 : @Ernesto32919298 Che sei un disagiato è chiaro. Resta da capire se tifi Inter o Napoli. Piccola possibilità anche Fiorentina - Fiorentinanews : La #Fiorentina resta vigile su Lo Celso. Il #Tottenham chiede molto e anche il Villarreal se n'è accorto - MFajriyansyah : RT @marcoconterio: ?? Meret rinnova di una stagione col #Napoli e va in prestito secco allo #Spezia Gli azzurri ora possono accelerare per… - rvotebannate : RT @marcoconterio: ?? Meret rinnova di una stagione col #Napoli e va in prestito secco allo #Spezia Gli azzurri ora possono accelerare per… -