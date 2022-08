Elezioni 2022, Carfagna: “Fa strano sentirmi dire che sono di Azione” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Fa strano sentirmi dire ‘voi di Azione’, mi ci devo abituare”. Lo dice la ministra del Sud Mara Carfagna, intervistata a Sky Tg24. “Non ho avuto dubbi sulla scelta di Calenda, è stato l’unico ad avere detto, ‘abbiamo il migliore in assoluto’, lavoriamo per tenerlo a palazzo Chigi. Noi vogliamo garantire continuità e stabilità con il governo serio e responsabile di Mario Draghi”. Carfagna spiega: “Non mi candido nei collegi uninominali, ma perché l’ho chiesto io. Le prossime Elezioni saranno una scelta di campo tra il fronte della responsabilità e della serietà, che vuole di nuovo Mario Draghi a palazzo Chigi, e il fronte della irresponsabilità, instabilità e sfascismo. Ma quasi 20 anni di militanza politica mia in Forza Italia non si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Fa‘voi di’, mi ci devo abituare”. Lo dice la ministra del Sud Mara, intervistata a Sky Tg24. “Non ho avuto dubbi sulla scelta di Calenda, è stato l’unico ad avere detto, ‘abbiamo il migliore in assoluto’, lavoriamo per tenerlo a palazzo Chigi. Noi vogliamo garantire continuità e stabilità con il governo serio e responsabile di Mario Draghi”.spiega: “Non mi candido nei collegi uninominali, ma perché l’ho chiesto io. Le prossimesaranno una scelta di campo tra il fronte della responsabilità e della serietà, che vuole di nuovo Mario Draghi a palazzo Chigi, e il fronte della irresponsabilità, instabilità e sfascismo. Ma quasi 20 anni di militanza politica mia in Forza Italia non si ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - JattaVetta : RT @ilfattoblog: Elezioni, contro i lupi che perdono il pelo ma non il vizio io sto con Conte - vanja281171 : Elezioni, l’unica bella notizia la conferma che Sileri non ha trovato posto in alcuna lista: via per sempre l’indeg… -