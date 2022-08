David Cronenberg, arriva una maratona dedicata ai suoi film (Di giovedì 4 agosto 2022) In occasione dell’uscita dell’ultimo film di David Cronenberg, Crimes of the future, una maratona ripercorrerà tutti i suoi lavori Il 24 agosto uscirà nelle sale cinematografiche italiane Crimes of the future, ultima fatica del regista canadese David Cronenberg. In attesa di vedere dunque la sua nuova pellicola al cinema, possiamo ripercorrere la sua intera cinematografia grazie a una maratona dedicata, che andrà in scena dal 18 al 23 agosto in tre cinema selezionati di Roma, Milano e Torino. David Cronenberg: la maratona per recuperare i suoi film Il cinema Quattro Fontane di Roma, l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano e l’Ambrosio di Torino faranno ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 4 agosto 2022) In occasione dell’uscita dell’ultimodi, Crimes of the future, unaripercorrerà tutti ilavori Il 24 agosto uscirà nelle sale cinematografiche italiane Crimes of the future, ultima fatica del regista canadese. In attesa di vedere dunque la sua nuova pellicola al cinema, possiamo ripercorrere la sua intera cinematografia grazie a una, che andrà in scena dal 18 al 23 agosto in tre cinema selezionati di Roma, Milano e Torino.: laper recuperare iIl cinema Quattro Fontane di Roma, l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano e l’Ambrosio di Torino faranno ...

