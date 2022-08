Contro l’inflazione | sacrificare la crescita non è l’unica via Ci scrive Brunetta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d’oltraggiosa fortuna o prender armiun mare d’affanni e, opponendosi, por loro fine?”. Il dilemma esistenziale del principe Amleto se sia meglio vivere soffrendo (“essere”) o ribellarsi rischiando di morire (“non essere”) è, metaforicamente, il dilemma di fronte al quale sono posti oggi i banchieri centrali. La domanda alla quale essi devono trovare risposta è la seguente: meglio aumentare i tassi di interesse e indurre (il male di) una recessione, nella speranza che sia di breve periodo, per abbattere; o accettare di convivere con essa, subendola, preservando (il bene della)economica? Noi, a questa domanda, non sappiamo dare una risposta. Ci chiediamo, tuttavia, se, in un mondo così fluido e in totale cambiamento come quello postpandemico, ...