CM Punk: “Essere babyface è davvero dura” (Di giovedì 4 agosto 2022) Molto spesso Essere buoni è davvero difficile e recentemente ci ha pensato l’AEW World Champion CM Punk a confermarlo: il wrestler di Chicago da quanto è tornato a lottare ha mantenuto il ruolo di babyface, ma è innegabile come nel corso della sua carriera ha svolto un ottimo lavoro come heel. Basti pensare alla Straight Edge Society oppure alla sua alleanza con Paul Heyman a cavallo tra 2012 e 2013 per avere la conferma di quanto scritto sopra. Le parole di Punk Parlando a Screenrant, il Second City Saint ha parlato di come sia molto difficile mantenere il ruolo di babyface al giorno d’oggi:“C’è una forte connessione con i fan per tutto quello che ha contraddistinto la mia carriera: dal mio percorso nelle indies, fino all’arrivo in WWE. Poi sono stato via per sette anni e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) Molto spessobuoni èdifficile e recentemente ci ha pensato l’AEW World Champion CMa confermarlo: il wrestler di Chicago da quanto è tornato a lottare ha mantenuto il ruolo di, ma è innegabile come nel corso della sua carriera ha svolto un ottimo lavoro come heel. Basti pensare alla Straight Edge Society oppure alla sua alleanza con Paul Heyman a cavallo tra 2012 e 2013 per avere la conferma di quanto scritto sopra. Le parole diParlando a Screenrant, il Second City Saint ha parlato di come sia molto difficile mantenere il ruolo dial giorno d’oggi:“C’è una forte connessione con i fan per tutto quello che ha contraddistinto la mia carriera: dal mio percorso nelle indies, fino all’arrivo in WWE. Poi sono stato via per sette anni e ...

