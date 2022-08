Che allenatore vuole essere Daniele De Rossi (Di giovedì 4 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

OlimpiaMI1936 : L’Olimpia piange la scomparsa improvvisa di Franco Casalini a soli 70 anni. Alla famiglia va l’abbraccio più forte… - lucabianchin7 : Hoefkens, allenatore del Bruges, parla di #DeKetelaere già al passato: “Un consiglio per lui? Deve continuare come… - SimoneTogna : Da TuttoSport, Cristiano Filippi, primo allenatore di #Asllani: 'Un fenomeno. Una volta palleggiò dentro al bar con… - Giovanni_N0 : @Jurix83x @Andrea_82b15 @JordanVeretout Per me era una buona riserva pure borja mayoral pe ditte, però evidentement… - xfilippomaria : ma landucci che spoilera il mercato della juventus quanto gasa il mio allenatore -