Can Yaman fidanzato con Francesca Del Fa? Tutta la verità dell'attrice (Di giovedì 4 agosto 2022) Da giorni impazza il gossip su Can Yaman fidanzato con Francesca Del Fa. Il celebre attore turco e l'attrice de Il Paradiso delle Signore sono stati immortalati insieme in Sardegna di recente a un Festival del Cinema. Come riportato dalla rivista Vero, tra i due sembravano essersi sguardi intensi che hanno lasciato immaginare un flirt in corso. Can Yaman e Francesca Del Fa hanno fatto correre le voci non confermando né smentendo nulla, fino ad oggi. La donna, conosciuta al pubblico della soap di Rai1 come Irene Cipriani, ha dichiarato in una intervista a SuperguidaTv di essere stata infastidita da questo rumors sulla sua vita privata: "Sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip ...

