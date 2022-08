Bertinotti | L' agenda Draghi è un suicidio Meglio divisi Il patto Pd-Azione è inquietante La sinistra non c' è più

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Questi accordi sono solamente giochi di palazzo che non interessano per nulla a quel 50% degli italiani che ormai non va più a votare" Segui su affaritaliani.it

Dieci anni prima, era stato, invece, Faustoa far cadere il Governo Prodi, con gli ... Mettere insieme i teorici dell'"Draghi" e coloro che, in quest'ultimo periodo, hanno ...Come diceva Fausto, "le mele con le mele, le pere con le pere", e può leggersi anche, ... con l'evidente scopo di mantenere un filo con il killer del governo Draghi (la cui "", intesa ... Bertinotti: Meglio divisi che uniti con l'agenda Draghi. Sarebbe un suicidio Elezioni 2022, l'ex Presidente della Camera ad Affaritaliani.it: "Il patto Pd-Calenda è inquietante. La sinistra in Italia non c'è più" ...“Lo spostamento drastico e sciagurato del Pd verso il partito della guerra attraverso l’accordo con Calenda rende l’Agenda Draghi il programma per il futuro; quindi, non l’appoggio a un governo di uni ...