Beirut alla deriva

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il 4 agosto di due anni fa l’esplosione del porto che ora crolla come il Paese. I silos in fiamme sono il simbolo dell’immobilità politica e della cattiva gestione

...una giusta soluzione nella disputa in corso sulla demarcazione del confine marittimo trae ... ha detto Nasrallah, aggiungendo, tuttavia, che "il tempo è poco e,luce della risposta, agiremo"...Il premier aveva anche chiesto all'esercito edirezione per la gestione dei disastri di essere 'in allerta in caso di crollo parziale della struttura'. I silos del porto disono stati ...Due anni fa l’esplosione al porto: 250 morti, 300mila sfollati, quartieri cancellati. Ora la classe politica vuole demolire i silos per insabbiare la memoria, oltre che il processo. Con l’ok di Parigi ...Papa Francesco chiede giustizia e verità sulla drammatica esplosione al porto di Beirut. Alla vigilia del secondo anniversario.