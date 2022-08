Bayern Monaco, Salihamidzic dopo l’addio di Lewandowski: “City e Liverpool senza un 9 per anni” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Süddeutsche Zeitung’, ha commentato il nuovo sistema di gioco senza Robert Lewandowski, passato al Barcellona: “Liverpool e Manchester City hanno avuto successo per anni senza avere un vero numero nove. C’è la possibilità di sostituire quattro giocatori quasi della stessa qualità in quattro posizioni del campo. Kane? Per il momento sono soltanto voci. Abbiamo qualità offensive che in Europa sono rare, adesso tocca a Nagelsmann e al suo staff saperle sfruttare al massimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il direttore sportivo del, Hasan, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Süddeutsche Zeitung’, ha commentato il nuovo sistema di giocoRobert, passato al Barcellona: “e Manchesterhanno avuto successo peravere un vero numero nove. C’è la possibilità di sostituire quattro giocatori quasi della stessa qualità in quattro posizioni del campo. Kane? Per il momento sono soltanto voci. Abbiamo qualità offensive che in Europa sono rare, adesso tocca a Nagelsmann e al suo staff saperle sfruttare al massimo”. SportFace.

