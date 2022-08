Basket, Europei Under 18: Italia sconfitta dalla Spagna nei quarti di finale, non bastano 18 punti di Visintin e 14 di Innocenti (Di giovedì 4 agosto 2022) S’interrompe ai quarti di finale il percorso dell’ItalBasket agli Europei Under 18 in svolgimento ad Izmir (Turchia). Gli Azzurri escono dalla competizione dopo essere stati sconfitti per 72-59 dalla Spagna, che accede così alle semifinali dove affronterà la Serbia (che ha battuto Israele per 62-68). Ai ragazzi di coach Andrea Capobianco non è bastato un ottimo avvio di match (1-12) per prevalere sugli iberici, che sono usciti alla distanza (toccando anche il +20 nell’ultimo quarto) andando così ad aggiudicarsi la sfida. Top scorer per l’Italia è Matteo Visintin con 18 punti, insieme ai 14 di Emmanuel Innocenti. Per la Spagna, invece, 15 punti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) S’interrompe aidiil percorso dell’Italagli18 in svolgimento ad Izmir (Turchia). Gli Azzurri esconocompetizione dopo essere stati sconfitti per 72-59, che accede così alle semifinali dove affronterà la Serbia (che ha battuto Israele per 62-68). Ai ragazzi di coach Andrea Capobianco non è bastato un ottimo avvio di match (1-12) per prevalere sugli iberici, che sono usciti alla distanza (toccando anche il +20 nell’ultimo quarto) andando così ad aggiudicarsi la sfida. Top scorer per l’è Matteocon 18, insieme ai 14 di Emmanuel. Per la, invece, 15di ...

