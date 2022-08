Acqua ritirata per “rischio stafilococco”: i sintomi dell’infezione (Di giovedì 4 agosto 2022) Scatta l’allarme stafilococco aureo per una nota marca di Acqua minerale presente nei supermercati d’Italia. Dopo dei campionamenti svolti sul sito produttivo che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione, infatti, la società Gran Guizza, produttrice dell’Acqua minerale Guizza, ha comunicato di aver provveduto a ritirare dei lotti di prodotto che potrebbero causare non pochi problemi alla salute dell’uomo. Allarme stafilococco, il richiamo A comunicare il possibile problema di contaminazione è stata la stessa Gran Guizza, che con una nota ha annunciato di aver provveduto al ritiro a seguito dei campionamenti positivi dell’Arta Abruzzo, per conto del Sian di Pescara, presso il sito produttivo di Popoli. “La società invita a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti oggetto di ritiro. Precisa, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 agosto 2022) Scatta l’allarmeaureo per una nota marca diminerale presente nei supermercati d’Italia. Dopo dei campionamenti svolti sul sito produttivo che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione, infatti, la società Gran Guizza, produttrice dell’minerale Guizza, ha comunicato di aver provveduto a ritirare dei lotti di prodotto che potrebbero causare non pochi problemi alla salute dell’uomo. Allarme, il richiamo A comunicare il possibile problema di contaminazione è stata la stessa Gran Guizza, che con una nota ha annunciato di aver provveduto al ritiro a seguito dei campionamenti positivi dell’Arta Abruzzo, per conto del Sian di Pescara, presso il sito produttivo di Popoli. “La società invita a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti oggetto di ritiro. Precisa, ...

