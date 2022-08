Acerra | tutto quello che è accaduto durante l’ultimo Consiglio Comunale

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Il nuovodi, riunito nella seduta odierna, ha eletto Raffaele Lettieri nuovo Presidente del; al primo punto all’Ordine del giorno effettuata la verifica delle condizioni degli eletti, si è proceduti poi al Giuramento del Sindaco, Tito d’Errico, alla comunicazione da parte del primo cittadino della nomina dei componenti della Giuntae all’illustrazione programma amministrativo. Successivamente è stato approvato all’unanimità l’Ordine del giorno presentato dalla maggioranza in merito alle osservazioni sulla proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania. L’Ordine del Giorno votato anche dall’opposizione, è stato integrato da un ...

Minaccia ad ambientalista di Acerra: "Stermineremo te e i tuoi familiari"