4 agosto 2020: assassinio di Beirut, città cosmopolita. Il racconto di Cristiano

4 agosto 2020. Una quantità impressionante di nitrato d'ammonio, gran parte di un carico inizialmente di 2750 tonnellate, provoca una delle più grandi esplosioni non atomiche mai verificatesi al mondo. 214 i morti, più di 7mila i feriti gravi. Intere aree della città di Beirut sono dichiarate inagibili, soprattutto i quartieri cristiani di Mar Michail e Gemmaize, il porto commerciale della capitale libanese polverizzato. 5 agosto 2020, il Presidente della Repubblica si oppone a un'inchiesta internazionale affermando che lo scopo di questa richiesta sembra quello di nascondere la verità, ma "la giustizia ritardata non è una giustizia giusta, che deve essere immediata, ma ottenuta senza fretta". Due anni dopo il Libano può fare questo bilancio: è stato rimosso il primo magistrato ...

