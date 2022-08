US Open 2022, la carica dei 31 italiani a New York: numeri importanti, frutto di un sistema efficiente (Di mercoledì 3 agosto 2022) La carica dei 31 italiani. Ai prossimi US Open 2022, i numeri della presenza azzurra nello Slam a New York sono molto importanti. 24 uomini e 7 donne, attualmente, sono quelli previsti nelle entry-list del torneo americano e da queste cifre si può comprendere il grande momento vissuto, non solo in fatto di eccellenze, del tennis italiano. Se è vero che nell’ultimo periodo siano arrivato ben quattro tornei vinti a livello ATP (i due successi di Matteo Berrettini a Stoccarda e al Queen’s e le vittorie di Lorenzo Musetti ad Amburgo e di Jannik Sinner a Umago), c’è una base alle spalle piuttosto solida rappresentata da quello accaduto proprio nel torneo croato vinto da Sinner. Ci si è ritrovati, infatti, nella situazione di tre azzurri nelle semifinali di un torneo ATP, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladei 31. Ai prossimi US, idella presenza azzurra nello Slam a Newsono molto. 24 uomini e 7 donne, attualmente, sono quelli previsti nelle entry-list del torneo americano e da queste cifre si può comprendere il grande momento vissuto, non solo in fatto di eccellenze, del tennis italiano. Se è vero che nell’ultimo periodo siano arrivato ben quattro tornei vinti a livello ATP (i due successi di Matteo Berrettini a Stoccarda e al Queen’s e le vittorie di Lorenzo Musetti ad Amburgo e di Jannik Sinner a Umago), c’è una base alle spalle piuttosto solida rappresentata da quello accaduto proprio nel torneo croato vinto da Sinner. Ci si è ritrovati, infatti, nella situazione di tre azzurri nelle semifinali di un torneo ATP, ...

