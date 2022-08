Uomini e Donne, Matteo Ranieri di nuovo sotto accusa: pioggia di critiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non c’è dubbio sul fatto che Matteo Ranieri sia stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il 29enne genovese ha attirato su di sé diverse critiche dopo la rottura con Valeria Cardone. Ora, tuttavia, una nuova polemica si è scatenata contro di lui. L’ultima edizione di Uomini e Donne è stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non c’è dubbio sul fatto chesia stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di. Il 29enne genovese ha attirato su di sé diversedopo la rottura con Valeria Cardone. Ora, tuttavia, una nuova polemica si è scatenata contro di lui. L’ultima edizione diè stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - matteosalvinimi : Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus serviz… - Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - sabine29512136 : RT @matteosalvinimi: Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus servizio… - cicciagatta : RT @DmitryEvic: Belle donne, uomini bellissimi, tasse basse, questa è la Russia”. Così la nostra Ambasciata invita gli europei a trasferir… -