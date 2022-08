Ucraina, accordo sul grano spiraglio per la pace. Per l’ex-cancelliere Schroeder “Putin vuole una soluzione negoziata” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – La pace in Ucraina potrebbe avere qualche speranza di realizzazione, dopo l’accordo sul grano e la prima nave di carico partita da Odessa. Lo rende noto Tgcom24. pace in Ucraina, il grano è un inizio? Parla l’ex-cancelliere Schroeder Le dichiarazioni sono dell’ex-cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, vicino al presidente russo Vladimir Putin. Secondo Schroeder, il leader del Cremlino è disposto a una soluzione negoziata della guerra contro Kiev. La pace in Ucraina sarebbe un pizzico meno lontana, vista l’intesa raggiunta sulle esportazioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – Lainpotrebbe avere qualche speranza di realizzazione, dopo l’sule la prima nave di carico partita da Odessa. Lo rende noto Tgcom24.in, ilè un inizio? ParlaLe dichiarazioni sono deltedesco Gerhard, vicino al presidente russo Vladimir. Secondo, il leader del Cremlino è disposto a unadella guerra contro Kiev. Lainsarebbe un pizzico meno lontana, vista l’intesa raggiunta sulle esportazioni di ...

