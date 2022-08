Torna a Sabaudia la “SaBAUbeach”, la spiaggia libera pet friendly (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sabaudia – Anche quest’anno si potrà andare al mare con il proprio cane a Sabaudia (Latina), presso la spiaggia “SaBAUbeach”, con ingresso libero tutti i giorni dal 3 Agosto al 20 Settembre 2022. La rinnovata iniziativa del comune di Sabaudia di dedicare una parte di spiaggia ai cani e ai loro accompagnatori, anche quest’anno sarà situata al km 27 del lungomare pontino, alla Discesa 17, in una delle parti più incontaminate e suggestive del litorale sabaudo. Realizzata per l’ottavo anno dall’Associazione “Mondocane”, una spiaggia interamente attrezzata e gestita a titolo gratuito dai volontari, dove si troverà tutto l’occorrente per il benessere degli amici a quattro zampe, ciotole, palline, acqua potabile ecc., con tanto spazio per far giocare ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– Anche quest’anno si potrà andare al mare con il proprio cane a(Latina), presso la”, con ingresso libero tutti i giorni dal 3 Agosto al 20 Settembre 2022. La rinnovata iniziativa del comune didi dedicare una parte diai cani e ai loro accompagnatori, anche quest’anno sarà situata al km 27 del lungomare pontino, alla Discesa 17, in una delle parti più incontaminate e suggestive del litorale sabaudo. Realizzata per l’ottavo anno dall’Associazione “Mondocane”, unainteramente attrezzata e gestita a titolo gratuito dai volontari, dove si troverà tutto l’occorrente per il benessere degli amici a quattro zampe, ciotole, palline, acqua potabile ecc., con tanto spazio per far giocare ...

