cronacacampania : Scomparso da domenica, il corpo del 39enne di Mercato San Severino ritrovato in mare a Salerno - savonanews : Parole Ubikate in mare, ad Albissola lo psichiatra Paolo Crepet per presentare 'Lezioni di sogni. Un metodo educati… - GiannettiMarco : RT @fattoquotidiano: Ladispoli, ritrovato un granchio blu in spiaggia largo più di 20 cm. La preoccupazione degli esperti: “Si ciba di ogni… - Torrechannelit : Torre del Greco- Disperso in mare, ritrovato grazie al gesto eroico di un bagnino - Alessan12237640 : RT @REAL_NEWS_24: Digital News 24/Punta Ala Il corpo di una donna è stato ritrovato in mare a a Castiglion della Pescaia, precisamente .. c… -

Cronache Salerno

... la showgirl hal'amore Matilde Brandi sembra averil sorriso dopo la ... che li vede in rima al, la canzone di Ultimo Rondini al guinzaglio da lei condivisa come colonna ...Tragedia a Salerno: Raffaele Carratù trovato morto tra gli scogli Da due giorni si erano perse le sue tracce dopo una giornata al, 39 anni, Raffaele Carratù è statointorno alle 13.30 tra gli scogli del molo di sopraflutto del porto di Salerno . La scomparsa ed il ritrovamento di Raffaele tra gli scogli Il ... Ritrovato in mare il corpo di Raffaele Carratù E’ scattata la solidarietà, anche se con molti dubbi. Ma la volontà di proteggere l’animale è genuina e, soprattutto, lodevole, parte della gente di Porcari. Ritrovata una tartaruga in via Martellacci ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...